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    Esenler'de çıkan yangında mahsur kalan aile, çarşafla kurtarıldı

    Elektrik saatinde başlayan yangında, dumanların binayı sarmasıyla üst kattaki aile büyük panik yaşadı. Vatandaşlar seferber oldu.
    • İHA
    • 12.10.2021 - 18:15
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 18:19
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    Esenler'de çıkan yangında mahsur kalan aile, çarşafla kurtarıldı

    Mahallelinin yangında mahsur kalan aileyi kurtarmak için başlattığı çalışmalar yürekleri ısıttı.

    İstanbul Esenler'de yaşayan bir aile, bulundukları binanın girişindeki elektrik saatlerinde yangın çıkmasıyla korku dolu anlar yaşadı.

    Öğle saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek üst katların dumanla kaplanmasına neden oldu.

    ÇARŞAFLA KURTARILDILAR

    Üst katta yaşayan 3'ü çocuk toplamda 4 kişiden oluşan aile, büyük bir panik yaşadı.

    Cama koşan aile fertlerinin, mahalleliden yardım istemesi ile vatandaşlar çarşaf gerdi.

    Önce çocuklar atlamaya başladı. İlk atlayan küçük çocuk, vatandaşların zayıf tuttuğu noktadan yere çakıldı.

    Esenler'de çıkan yangında mahsur kalan aile, çarşafla kurtarıldı VİDEO

    Esenler de çıkan yangında mahsur kalan aile, çarşafla kurtarıldı #1

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Daha sonra diğer çocuklar ve anne teker teker aşağıya atlarken, o anlar da  saniye saniye kaydedildi.

    Esnafların yangın söndürme tüpüyle müdahale etmesi sonucu, yangının daha fazla büyümemesinin önüne geçildi.

    Yaşanan can pazarının ardından yaralanan vatandaşlar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    Esenler de çıkan yangında mahsur kalan aile, çarşafla kurtarıldı #2

    Esenler de çıkan yangında mahsur kalan aile, çarşafla kurtarıldı #3

    Esenler de çıkan yangında mahsur kalan aile, çarşafla kurtarıldı #4

    Esenler de çıkan yangında mahsur kalan aile, çarşafla kurtarıldı #5

    Esenler de çıkan yangında mahsur kalan aile, çarşafla kurtarıldı #6

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