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- Esenler'de çocuğu bagajda taşıyan sürücüye ceza
Esenler'de çocuğu bagajda taşıyan sürücüye ceza
Polis ekiplerince, küçük bir çocuğu kapağı açık bagajda taşıyan Nurullah Gökarslan adlı sürücüye 861 lira idari para cezası kesildi ve adli işlem başlatıldı.
- DHA
- 10.02.2022 - 14:30
- Güncelleme : 10.02.2022 - 14:35
İstanbul Esenler'in Oruç Reis Mahallesi'nde geçen pazar günü yaşanan olayda, Nurullah Gökarslan isimli bir şahıs, otomobiliyle küçük çocuğu kapağı açık bagajda taşımıştı.
ÇOCUĞU BAGAJDA TAŞIYAN SÜRÜCÜYE 861 LİRA CEZA
Kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücü Nurullah Gökarslan'ı yakaladıktan sonra 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' ve 'Araç Dışında Yolcu Taşımak' suçlarından toplamda bin 861 lira para cezası kesildi.
Esenler'de çocuğu kapağı açık bagajda taşıdılar
ADLİ İŞLEM BAŞLATILACAK
Ayrıca Nurullah Gökarslan'a 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlemleri yapılmak üzere Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.