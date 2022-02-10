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    Esenler'de çocuğu bagajda taşıyan sürücüye ceza

    Polis ekiplerince, küçük bir çocuğu kapağı açık bagajda taşıyan Nurullah Gökarslan adlı sürücüye 861 lira idari para cezası kesildi ve adli işlem başlatıldı.
    • DHA
    • 10.02.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 14:35
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    Esenler'de çocuğu bagajda taşıyan sürücüye ceza

    İstanbul Esenler'in Oruç Reis Mahallesi'nde geçen pazar günü yaşanan olayda, Nurullah Gökarslan isimli bir şahıs, otomobiliyle küçük çocuğu kapağı açık bagajda taşımıştı.

    ÇOCUĞU BAGAJDA TAŞIYAN SÜRÜCÜYE 861 LİRA CEZA

    Kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücü Nurullah Gökarslan'ı yakaladıktan sonra 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' ve 'Araç Dışında Yolcu Taşımak' suçlarından toplamda bin 861 lira para cezası kesildi.

    Esenler'de çocuğu kapağı açık bagajda taşıdılar

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILACAK

    Ayrıca Nurullah Gökarslan'a 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlemleri yapılmak üzere Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

    Esenler de çocuğu bagajda taşıyan sürücüye ceza #1

    Esenler de çocuğu bagajda taşıyan sürücüye ceza #2

    Esenler de çocuğu bagajda taşıyan sürücüye ceza #3


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