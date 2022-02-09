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    Esenler'de çocuğu kapağı açık bagajda taşıdılar

    8 yaşlarındaki bir çocuk, kapağı açık bagajda yolculuk yaparken görüntülenirken, akıl almaz ihmallik görenleri hayrete düşürdü.
    • DHA
    • 09.02.2022 - 10:30
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    Esenler'de çocuğu kapağı açık bagajda taşıdılar

    İstanbul'un Esenler ilçesi Oruç Reis Mahallesi'nde yolda giden otomobilin kapağı açık bırakılan bagajında 8 yaşlarında bir çocuk görüntülendi.

    KÜÇÜK ÇOCUĞU KAPAĞI AÇIK BAGAJDA TAŞIDILAR

    Bagajda taşınan çocuğu gören otomobildeki kişi, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    KORKU DOLU GÖRÜNTÜLER

    Otomobil yoluna devam ederken, çocuğun etrafına korku dolu bakışları da kameraya yansıdı.

    Esenler de çocuğu kapağı açık bagajda taşıdılar #1

    Esenler de çocuğu kapağı açık bagajda taşıdılar #2


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