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- Esenler'de çocuğu kapağı açık bagajda taşıdılar
Esenler'de çocuğu kapağı açık bagajda taşıdılar
8 yaşlarındaki bir çocuk, kapağı açık bagajda yolculuk yaparken görüntülenirken, akıl almaz ihmallik görenleri hayrete düşürdü.
- DHA
- 09.02.2022 - 10:30
İstanbul'un Esenler ilçesi Oruç Reis Mahallesi'nde yolda giden otomobilin kapağı açık bırakılan bagajında 8 yaşlarında bir çocuk görüntülendi.
KÜÇÜK ÇOCUĞU KAPAĞI AÇIK BAGAJDA TAŞIDILAR
Bagajda taşınan çocuğu gören otomobildeki kişi, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
KORKU DOLU GÖRÜNTÜLER
Otomobil yoluna devam ederken, çocuğun etrafına korku dolu bakışları da kameraya yansıdı.