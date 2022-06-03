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    Esenler'de dönerci dükkanına silahlı saldırı

    Gece vakti bir iş yerini kurşunlayan 2 kişi, polis ekiplerini harekete geçirdi.
    • 03.06.2022 - 14:53
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    Esenler'de dönerci dükkanına silahlı saldırı

    İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan dönerci dükkanı, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle iki şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

    Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

    Dükkan sahibi: Kimseyle sorunum yoktu

    Sabah iş yerine geldiğinde durumu fark eden Said Koca, gördükleri karşısında şok oldu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

    DHA'ya konuşan Said Koca, "Kimseyle herhangi bir sorunum, kavgam yok. Ne amaçla ve kim yaptı bilmiyorum. Hobi olarak mı yaptılar bilemiyorum. Çok rahatlar. Kimseyle bir husumetim yok, tehdit aldığım yok. Kendi halimizde esnafız. Dükkan açık olsaydı muhtemelen kurşunlar bize isabet ederdi. 4 kişi buradaydık. Çıktıktan 10 dakika sonra böyle bir olay oldu. " dedi.

    Esenler de dönerci dükkanına silahlı saldırı #1

    Esenler de dönerci dükkanına silahlı saldırı #2

    Esenler de dönerci dükkanına silahlı saldırı #3


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