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    Esenler'de eşiyle görüşmek için başına silah dayadı

    Bir süre önce ayrıldığı eşiyle görüşmek için evinin önüne gelen eski koca, başına silah dayayarak polisi uzun süre uğraştırdı. 1,5 saatlik ikna çabaları sonucu eski koca gözaltına alındı.
    • DHA
    • 23.06.2021 - 07:18
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    Esenler'de eşiyle görüşmek için başına silah dayadı

    Bir süre önce boşandığı eşiyle barışmak isteyen Muhammet E., saat 19.00 sıralarında eski eşinin İstanbul’un Esenler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinin önüne gelerek başına silah dayadı.

    Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri başına silah dayayan Muhammet E.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı.

    1,5 SAATTE İKNA OLDU

    Bölgede güvenlik önlemi alınırken, müzakereci polislerin bir buçuk saat süren ikna çabaları sonucu elindeki silahı bırakan Muhammet E. polise teslim oldu.

    Muhammet E. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Esenler de eşiyle görüşmek için başına silah dayadı #1

    Esenler de eşiyle görüşmek için başına silah dayadı #2

    Esenler de eşiyle görüşmek için başına silah dayadı #3

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