Esenler'de fahri müfettiş çilesi: Aynı gün, aynı saatte 6 farklı ceza yedi Esenler’de sokakta araçlarını park eden birçok vatandaş, fahri müfettiş tarafından ceza yediklerinden dolayı şikayetçi. Öyle ki, bir vatandaş aynı gün, aynı saatte 6 farklı ceza yedi. Bir başka sürücü ise engelli olduğu halde engelli alanına park ettiği için ceza yedi.

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ensonhaber.com

İstanbul'un Esenler ilçesinde kim olduğu bilinmeyen bir fahri müfettiş, yazdığı garip cezalarla sürücüleri çileden çıkartıyor.

Aynı anda 6 farklı trafik cezası yedi

Seyir halinde cep telefonu kullanma, emniyet kemeri takmama, yayalara geçiş önceliği tanımamak, ses ve gürültü cezası, saygısızca araç kullanmak ve sağa dönüş kuralına riayet etmemek.. Toplam 4 bin 674 lira ceza yedi.

Show Haber'e konuşan mağdur vatandaş, Esenler Atışalanı Caddesi'nden geçen, aynı günde aynı saatte 6 farklı trafik cezası ile karşı karşıya kalınca neye uğradığını şaşırdı.

Kendisine önce cezayı ödemesini, sonra dava açmasını söylediklerini, asgari ücretle çalışan biri olarak dava açsa bile bu yükün altından nasıl kalkacağını söyleyerek, "fahri müfettiş" terörüne çare bulunmasını istedi.

Engelli sürücüye "engelli alanına park ettin" cezası

Kemer Mahallesi 912. sokak üzerinde de sokakta araçlarını yol kenarına park eden birçok vatandaşın aracına gece saatlerinde birden fazla ceza yazıldı.

Kesilen cezaların o sokakta oturan fahri trafik müfettişliği yapan bir kişi tarafından yazıldığını iddia eden vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Aynı sokakta oturan ve cezalardan biri de engelli aracı olan Mustafa Aslan’a kesildi.

Kapısının önünde engelli araç park alanı yapılan ve bu alana aracını park eden Aslan da bundan dolayı kendisine park cezası kesildiğini söyledi. Kendisine yazılan cezalardan dolayı mağdur olan araç sahibi ‘Hem bana yer gösteriyorsun hem de buraya çekme mi diyorsun?’ diyerek bu duruma tepki gösterdi. Aslan, konu ile ilgili emniyete giderek şikayette bulunacağını dile getirdi.

"Gecenin bir vakti gelip, ceza yazıp gidiyorlar"

Aracı park cezası alan vatandaşlardan Onur Eryuva,

Mahallemizde fahri müfettiş olayı var. Biz buraya araçları park ediyoruz. Onunla ilgili ceza yiyoruz. Geçen ay bununla ilgili ceza ödedim. Bu durumdan şikayetçiyiz. Birkaç komşum da aynı durumdan ceza yedi. Yanlış park yeri diye geçiyor. Bu yüzden cezayı ödedim. Gecenin bir vakti gelip, ceza yazıp gidiyorlar. Bu nereye kadar sürecek bilmiyorum.

dedi.

"Hem bana yer gösteriyorsun hem de ‘Buraya çekme?’ mi diyorsun?"

Kapısının önünde engelli park yeri olan engelli araç sahibi Mustafa Aslan,

Gece saat 2 buçukta gelmişler. 5-6 arabaya ceza yazmışlar. Komşularımın durumu farklı olabilir ama benim arabam engelli aracıdır. Engelli alanı ibaresi de var. ‘Aracının önüne park edilmesi durumunda o park eden arabayı çekme hakkımız bile var’ diyorsun ama benim arabama ceza yazmışsın. Beni engelli olduğum için mi cezalandırıyorsun? Hem bana yer gösteriyorsun hem de ‘Buraya çekme’ mi diyorsun? Engelli aracı ibaresi yazan ruhsatımızla beraber emniyette şikayetimizi yapacağız. İnşallah düzelir.

diye konuştu.

Fahri trafik müfettişi tarafından engelli araç sahibine kendisine ait alana park ettiği için ceza kesildi.