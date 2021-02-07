Esenler'de 2’si kadın 3 kişi, fırına ekmek almaya gelen kadının cep telefonu ve cüzdanını çalma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenler ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi’ndeki bir fırında yaşanan olayda, 2'si kadın 3 kişi, müşteri gibi geldikleri fırında gözlerine kestirdikleri bir kadının çevresinde dolanmaya başladı.

Ortalarına aldıkları kadın ile bir süre konuşarak onun dikkatini de dağıtan şüphelilerden biri, arkasına geçtiği kadının cebinDEN el çabukluğu ile cep telefonu ve cüzdanını çaldı.

CEBİNDEN ALDI

Hırsızlığı yapan kadın, kapıya yönelerek dışarı çıktı. Bir süre sonra cebinde telefon ve cüzdanını bulamayan kadın, durumu hemen iş yeri sahibine ve polise bildirdi.

İş yeri kamerasından hırsızlar tespit edilirken, polisler yakalamak için çalışma başlattı.

Esenler'de fırında kadının cep telefonu ve cüzdanını çaldılar VİDEO

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