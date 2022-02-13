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    Esenler’de öldürülen gencin katili kardeşi çıktı

    Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gencin katil zanlısı kardeşi çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 13.02.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 13.02.2022 - 16:17
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    Esenler’de öldürülen gencin katili kardeşi çıktı

    İstanbul’un Esenler ilçesi Nine Hatun Mahallesi’nde saat 17.35 sıralarında 27 yaşındaki M.D., uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

    Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda M.D.'yi kardeşi B.D.’nin öldürdüğü tespit edildi.

    Ekipler, kardeşini öldüren şüpheliyi cinayetin hemen ardından Atışalanı Caddesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

    TABANCA ÇÖPTE BULUNDU

    Şüphelinin kardeşini öldürdüğü ruhsatsız tabanca ise Kemer Mahallesi’nde bir çöp konteynırında bulundu.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D., ‘kasten öldürme’ suçundan adli makamlara sevk edildi.

    Esenler’de öldürülen gencin katili kardeşi çıktı #1

    Esenler’de öldürülen gencin katili kardeşi çıktı #2

    Esenler’de öldürülen gencin katili kardeşi çıktı #3


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