5 kişinin kaldığı evde 26 yaşındaki Ozan Oğuz başından silahla vurularak öldürülürken, ev sahibi İlkay U., kız arkadaşıyla kaçarak uzaklaştı.

İstanbul Esenler Davutpaşa Mahallesi Melikşah Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında bulunan İlkay U.'nun evinde 5 kişi gece saatlerinde eğlenmek için toplandı.

Sabaha kadar eğlenen kişilerin bulunduğu evden silah sesleri yükseldi.

Silah sesini duyanlar durumu polise bildirdi.

EV SAHİBİ KIZ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE KAÇTI

Olay yerine gelen polis ekipleri içeride Ozan Oğuz'u (26) başından vurulmuş halde buldu. Evde bulunan iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alırken, ev sahibi İlkay U.'nun kız arkadaşı ile olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Esenler'de gencin vurulduğu evden ev sahibi koşarak kaçtı VİDEO



CİNAYET ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Ozan Oğuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

"BİR KİŞİ, DİĞERİNİ VURMUŞ"

Mahalle sakini Günay Özen, "Orada bir alem yapıldığı ve sonra bir kargaşanın çıktığını öğrendim. Sonrasında da bir kişinin diğerini vurmuş." dedi.

















