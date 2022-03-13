Oyun oynayan gençlerin attığı kartopunun çevredeki dairenin camına isabet etmesiyle çıkan kavga, kameraya yansıdı.

Saat 00.30 sıralarında İstanbul Esenler'deki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde karlı havada oyun oynayan gençlerin attığı kartopu, çevredeki dairelerden birinin camına isabet etti.

Penceresine kartopu isabet eden daire sakini, bu duruma tepki gösterince tartışma çıktı.

Daire sakini polisi ararken, sokakta bulunan grup, çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

POLİS, DAİREDE YAŞAYAN KİŞİYİ SAKİNLEŞTİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri de camına kartopu isabet eden kişiyi sakinleştirince, olay büyümeden sona erdi. Tartışma anları ise cep telefonu ile kaydedildi.

Esenler'de gençlerin attığı kar topu cama gelince kavga çıktı ViDEO





