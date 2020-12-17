Haberler

3. Sayfa Haberleri

Esenler’de hırsız kadın büfe sahibini soydu, kendisi de soyundu

Esenler’de hırsız kadın büfe sahibini soydu, kendisi de soyundu

Bir büfeye müşteri gibi gelen hırsız kadın, büfe sahibine yanaşarak cebinden bin lira para çaldı. Kadın büfe sahibinin dikkatini dağıtmak için bir anda soyunmaya başladı.