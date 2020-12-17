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- Esenler’de hırsız kadın büfe sahibini soydu, kendisi de soyundu
Esenler’de hırsız kadın büfe sahibini soydu, kendisi de soyundu
- İHA
- 17.12.2020 - 08:15
- Güncelleme : 17.12.2020 - 08:30
İstanbul’un Esenler ilçesi Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi bulunan büfeye müşteri kılığında gelen hırsız kadın, ilk önce büfe sahibi Eşref Oğuz’dan dolapta bulunan ürünlerin fiyatını sorarak almak istediğini söyledi.
Büfe sahibi dolabı açtığı sırada kadın, Eşref Oğuz’a yanaşarak taciz edip el çabukluğuyla cebindeki bin TL’yi aldı.
DİKKAT DAĞITMAK İÇİN SOYUNDU
Büfe sahibi Eşref Oğuz, kısa sürede yaşadığı olayın şokunu atlatarak kadını dükkandan kovdu.
Kadın dükkandan çıktığı sırada büfe sahibinin dikkatini dağıtmak için bir anda soyunmaya başladı. Büfe sahibi neye uğradığını şaşırırken, yarı çıplak kalan kadın ise büfeden çıktıktan sonra kıyafetlerini toplayarak gözden kayboldu.
Büfe sahibi cebindeki paranın olmadığını anlayınca sokağa çıkarak kadını bulmaya çalıştı.
Esenler'de hırsız kadın, soyduğu büfecinin dikkatini dağınmak için soyundu İZLE
BAŞKA BİR ESNAFI DAHA SOYDU
Kadın büfeden çıktıktan sonra yakın bir noktada bulunan başka bir esnafın dükkanına girerek aynı hırsızlığı yaptığı öğrenildi.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin kadını yakalamak için çalışma başlattığı belirtildi.