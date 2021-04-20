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    Esenler'de kadın cinayeti: Ağabeyi gözaltına alındı

    38 yaşındaki kadının yol kenarında boğazından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili ağabeyi gözaltına alındı. Sorguya alınan ağabeyin, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 14:33
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 15:32
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    Esenler'de kadın cinayeti: Ağabeyi gözaltına alındı

    İstanbul’un Esenler ilçesi Mahmutbey Yolu, Sultangazi istikametinde dün akşam saat 20.00 sıralarında yol kenarındaki ağaçlık alanda boğazından bıçaklanan 38 yaşındaki Yıldız Gül, ağır yaralandı.

    Yaralı kadın, sürünerek yola kadar ulaştı.

    HASTANEDE CAN VERDİ

    Kadını gören sürücüler, yardım için durdu. Olay yerine ambulans ve polis çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri boğazından bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

    Yıldız Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Esenler de kadın cinayeti: Ağabeyi gözaltına alındı #1

    POLİS SAATLERCE DELİL ARADI

    Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

    Ekipler, saatlerce hem ağaçlık alanda hem de yol kenarında detaylı çalışma yaptı.

    Polisin, çevredekilerden bilgi alırken, güvenlik kameralarını da inceleme altına aldığı öğrenildi.

    Esenler de kadın cinayeti: Ağabeyi gözaltına alındı #2

    AĞABEYİ YAKALANDI

    Polis ,cinayetle ilgili kadının ağabeyi K.B.'yi gözaltına aldı.

    K.B.'nin cinayeti itiraf ettiği belirtilirken, emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.

    Esenler de kadın cinayeti: Ağabeyi gözaltına alındı #3

    Esenler de kadın cinayeti: Ağabeyi gözaltına alındı #4

    Esenler de kadın cinayeti: Ağabeyi gözaltına alındı #5

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