Esenler'de kadın cinayeti: Ağabeyi gözaltına alındı

38 yaşındaki kadının yol kenarında boğazından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili ağabeyi gözaltına alındı. Sorguya alınan ağabeyin, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

İstanbul’un Esenler ilçesi Mahmutbey Yolu, Sultangazi istikametinde dün akşam saat 20.00 sıralarında yol kenarındaki ağaçlık alanda boğazından bıçaklanan 38 yaşındaki Yıldız Gül, ağır yaralandı.

Yaralı kadın, sürünerek yola kadar ulaştı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Kadını gören sürücüler, yardım için durdu. Olay yerine ambulans ve polis çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri boğazından bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Yıldız Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS SAATLERCE DELİL ARADI

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Ekipler, saatlerce hem ağaçlık alanda hem de yol kenarında detaylı çalışma yaptı.

Polisin, çevredekilerden bilgi alırken, güvenlik kameralarını da inceleme altına aldığı öğrenildi.

AĞABEYİ YAKALANDI

Polis ,cinayetle ilgili kadının ağabeyi K.B.'yi gözaltına aldı.

K.B.'nin cinayeti itiraf ettiği belirtilirken, emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.