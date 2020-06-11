Kazanın ardından kavgaya tutuşan sürücülerin arkadaşlarının da olay yerine gelmesiyle tekme ve yumruklar havalarda uçuşurken, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Esenler ilçesinde, O-3 yolu üzerinde kaza yapan sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

ARKADAŞLARI DA DAHİL OLDU

Yol ortasında birbirine saldıran gruptan bazıları, aldığı darbeler sonucu yere düşerek bir süre hareketsiz kaldı. Kavga, iki grubun da arkadaşlarının gelmesiyle daha da büyüdü.

Esenler'de kaza yapan sürücüler kavga etti ViDEO

YARALANANLAR OLDU

Dakikalarca süren kavgada grupta bulunan bazı kişiler, aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Yaşanan o anlar ise olay yerinden geçmekte olan bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.