Metro istasyonu önünde vatandaşlar tarafından beslenen 2 kediden birinin kuyruğu, diğerinin ise ön bacakları kesildi. Hayvanseverler tarafından özel klinikte tedavi ettirilen kediler, yuvaya verildi.

İstanbul’un Esenler ilçesinde metro istasyonu önündeki çevredeki vatandaşlar tarafından beslenen kedilerden biri ön bacakları, diğeri ise kuyruğu kesilmiş halde bulundu.

Hayvanseverler tarafından özel bir kliniğe gönderilen kediler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından yuvaya verildi.

“İNSAN TARAFINDAN KESİLMİŞ”

Çevre sakinlerinden Elay Algül, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bundan 1 ay önce patileri kesilen kedi gördük. Biz bunu belediye ekiplerine bildirdik fakat ekipler saatler sonra geldi. Sonra onu kafese koyup özel bir kliniğe götürdük. Bu klinikte 1 ay boyunca tedavi gördü. Veterinerin belirttiği kadarıyla bir insan tarafından kesilmiş.





“KULAKLARI VE PATİLERİ KESİLEN KEDİLER GÖRÜYORUZ”

Biz buraya gelip kedileri besliyoruz fakat kuyrukları, kulakları ve patileri kesilen kediler görüyoruz. İnsanlar fazlasıyla duyarsız. Belediyelerin hem kısırlaştırma yapmalarını hem de bilinçlendirici afişler asmalarını istiyoruz.

Esenler’de kedilerin bacağı ve kuyruğu kesildi VİDEO



“ELİMİZDEN GELDİĞİNCE SU VE MAMA VERİYORUZ”

Biz burada hayvansever olarak birkaç kişiyiz. Elimizden geldiğince su ve mama veriyoruz. İnsanlar duyarsız olduğu için ne yazık ki, bu tarz yaralamalar oluyor.”