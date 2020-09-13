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    Esenler'de kendini hoca diye tanıtan tacizci yakalandı

    Eşleri ile araları kötü olan kadınları dolandırarak cinsel tacizde bulunan sahte hoca, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 16:26
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    Esenler'de kendini hoca diye tanıtan tacizci yakalandı

    İstanbul'un Esenler ilçesinde kendisini hoca olarak tanıtan bir şahıs, evlilikleri bozulan çiftlerin arasındaki problemleri çözdüğünü iddia ederek birçok kadına cinsel tacizde bulundu.

    Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise gelen şikayetler üzerine harekete geçerek, operasyon düzenledi.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Kadınlardan para da aldığı belirlenen sahte hoca, operasyon sonucu suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

    GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

    Tacizci şahsın bir kadını tuzağa düşürdüğü anların görüntüsü de ortaya çıkarken, sahte hoca ifade sırasında hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

    Görüntülerde de şüpheli şahsın yerde yatan bir kadının vücuduna Arapça yazılar yazdığı sonrasında ise tacizde bulunduğu görüldü.

    Esenler de kendini hoca diye tanıtan tacizci yakalandı #1

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