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    Esenler'de kışlada yangın 

    Kışlanın bahçesinde çıkan yangın, askerlerin de söndürme çalışmalarına destek vermesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 30.07.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 13:59
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    Esenler'de kışlada yangın 

    İstanbul'un Esenler ilçesinde 66. Mekanize Zırhlı Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Baştabya Kışlası'nda, ağaçlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangına Sultangazi ve Esenler itfaiyesinden çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye yerlerinin söndürme çalışmalarına askerler de destek verdi.

    SORUŞTURMA AÇILDI

    Yangın, kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında ağaçlık alanın zarar gördüğü belirlenirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Alevleri fark ederek itfaiyeye haber veren Suat Tabakçı, "Seyir halindeyken alevleri gördüm. İtfaiyeyi arayarak buraya yönlendirdim. Büyük alevler vardı. Askerler oradaydı." dedi.

    Esenler'de kışlada yangın ViDEO

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