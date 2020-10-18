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    Esenler'de kız arkadaşını vuran kişi intihar etti

    Esenler Otogar Bağlantı Yolu üzerinde bir kişi, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra belinden çıkardığı silah ile ilk önce kız arkadaşına daha sonra kendi kafasına sıktı.
    • İHA
    • 18.10.2020 - 04:59
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    Esenler'de kız arkadaşını vuran kişi intihar etti

    İstanbul Esenler'de saat 00:15 sıralarında Esenler Otogar Bağlantı Yolu üzerinde meydana gelen olayda, Mehmet A.(18) ve Hazal T.(19) isimli iki arkadaş yol kenarında otururken aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

    Tartışma sonrası oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başlayan Hazal T. isimli genç kız, arkasından gelen Mehmet A. tarafından silahla vuruldu.

    KENDİ KAFASINA DA SIKTI

    Ateş ettikten sonra kanlar içinde yerde yatan kız arkadaşını gören Mehmet A. daha sonra elindeki silahı kafasına doğrultarak ateş etti.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı şekilde yaralanan Hazal T.’yi hastaneye kaldırırken, kafasına ateş eden Mehmet B. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri alanda inceleme yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Esenler'de kız arkadaşını vuran kişi intihar etti VİDEO


    Esenler de kız arkadaşını vuran kişi intihar etti #1

    Esenler de kız arkadaşını vuran kişi intihar etti #2

    Esenler de kız arkadaşını vuran kişi intihar etti #3

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