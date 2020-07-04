Esenler'de komşu olan iki ailenin kavgası kamerada

Esenler'de komşu olan iki ailenin kavgası kamerada

henüz bilinmeyen bir nedenle iki komşu ailenin birbirine girdiği kavgada ortalık savaş alanına döndü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada polis araya girdi.

İstanbul'un Esenler ilçesi Tuna Mahallesi'nde iki komşu aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yaşanan sözlü tartışma yerini büyük bir kavgaya bıraktı.

HERKES BİRBİRİNE GİRDİ

İki ailenin yakınları da kavgaya dahil olunca ortalık savaş alınan döndü. İki ailenin birbirine girdiği kavgada genç, yaşlı herkes birbirine girdi. Kavga sırasında taraflar sandalye ve ellerine geçen her şeyi birbirlerine fırlattı.

Esenler'de sandalyelerin havada uçuştuğu kavga İZLE

HAVAYA ATEŞ AÇMAK ZORUNDA KALDI

Kavgayı gören mahalle sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve gece kartalları olarak bilinen bekçiler sevk edildi. Polis, iki taraf arasında yaşanan kavgayı ayırmakta güçlük çekince, çareyi havaya ateş açmakta buldu. Silah seslerini duyan grup kısa süreliğine kavgaya son verdi.

ÇOĞU YARALANDI, POLİS SAĞLAM OLANLARI GÖZALTINA ALDI

Ekipler, ailelerin arasına girerek tarafları sakinleştirmeye çalışsa da iki grup, sözlü tartışmaya son vermedi. Kısa bir süre duran taraflar daha sonra tekrar birbirine girdi. Polis ekipleri de bir daha havaya ateş açarak taraflara müdahale etti. Kavgaya karışan bazı kişiler gözaltına alınırken, çok sayıda kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.