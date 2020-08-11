Aynı binada oturanlar arasında 5 ay önce başlayan gerginlik, önceki gün çöp bırakma meselesi nedeniyle yeniden başladı. Sopa, kalas ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

İstanbul’un Esenler ilçesi Oruçreis Mahallesi'nde, aynı apartmanda oturan komşular arasında 5 ay önce gerginlik yaşandı.

Önceki gün saat 20.00 sıralarında da iki taraf, çöp bırakma meselesi nedeniyle yeniden tartıştı.

KADINLAR DA KAVGAYA KARIŞTI

Kadınların da karıştığı tartışma, kısa sürede sopa, kalas ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenler'de komşular arasında çöp yüzünden kavga çıktı VİDEO

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada çeşitli yerlerinden bıçaklanan Abdullah Uğur, Yunus Emre Uğur ve Oğuzhan Uğur, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kavgada 1 kişiyi gözaltına aldı.

İFADELERİ ALINDI

Kavga ile ilgili ifadelerine başvurulan kadınlardan biri, komşuları ile aralarında birkaç aydan bu yana gerginlik bulunduğunu, bu konudaki gerginliğin gündüz saatlerinde yeniden alevlendiğini ve çöp dökülmesi ile kavgaya dönüştüğünü anlattı.

Polis, kavgayla ilgili incelemesini sürdürüyor.