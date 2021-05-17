Esenler’de aracının lastiğini değiştiren bir sürücüye, kaldırımdan yola inmeye çalışan motosiklet sürücüsünün çarpması kameralara yansıdı.

İstanbul'un Esenler ilçesinde bir sürücü, aracının lastiğini değiştirmek istedi.

Bu sırada motosikleti ile kaldırımdan inmeye çalışan bir şahıs, gidon hakimiyetini kaybederek lastik değiştiren sürücüye çarptı.

HAFİF YARALANDILAR

Çarpmanın etkisiyle ikili yola savruldu. Kazayı şans eseri iki şahıs da hafif atlatırken, yaşanan bu ilginç anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Esenler'de lastik değiştirirken motosiklet çarptı VİDEO