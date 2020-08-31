Esenler'de mağazaya giren hırsızlar telefon çaldı

Biri çocuk, iki kişi bir süre keşif yaptığı mağazaya girip mağaza çalışanının telefonunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’un Esenler ilçesi Nene Hatun Mahallesi'ndeki mağazaya giren iki kişiden biri, çalışana ürünlerle ilgili sorular sordu.

15 yaşlarında olduğu öğrenilen diğer çocuk da bir süre etrafı gözledikten sonra birlikte dışarı çıktı.

BÜYÜK OLAN OYALADI

Kısa bir süre konuştuktan sonra mağazaya tekrar gelen iki kişiden yaşı küçük olan içeriye girerken, diğeri de o sırada mağazada tek olan kadın çalışanı dışarı çağırdı.

Esenler'de biri çocuk iki kişinin hırsızlık anı İZLE

KÜÇÜK HIRSIZ ÇALDI

Kapının önünde bekleyen hırsız, mağaza çalışanını meşgul ederken yaşı küçük diğer çocuk da kasaya doğru giderek daha önceden yerini tespit ettiği kadın çalışanın telefonunu kıyafetinin içine saklayıp mağazadan çıktı.

2 BİN LİRA DEĞERİNDE…

Arkadaşı mağazadan çıkana kadar çalışanı meşgul etmeye devam eden diğer hırsız ise kısa süre sonra mağaza önünden ayrıldı. Telefonun yerinde olmadığı fark eden mağaza çalışanı kadın, kamera kayıtlarına baktıktan sonra 2 bin lira değerindeki telefonun çalındığı gördü.

Hırsızlığın ihbar edilmesinin ardından polis ekipleri, iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.