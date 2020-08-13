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Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga

Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga

Sopa, bıçak, taş ve daha birçok malzemenin kullanıldığı kavgaya, onlarca polis otosu eşliğinde mahalleye giren polis ekipleri müdahale etti.