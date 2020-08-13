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    Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga

    Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga

    Sopa, bıçak, taş ve daha birçok malzemenin kullanıldığı kavgaya, onlarca polis otosu eşliğinde mahalleye giren polis ekipleri müdahale etti.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 13:47
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 13:47
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    Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga

    İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Tuna Mahallesi’nde, mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

    Kavgaya mahallede yaşayan onlarca kişi karıştı.

    TAŞLAR, SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

    Kavgaya karışanlar ellerine geçirdikleri bıçak, taş, sopa, demir gibi malzemeler ile birbirlerine saldırdı. Bazı evlerinden çatılarından kiremit yağdı. Vatandaşların meydan savaşını aratmayan kavgası cep telefonları kamerası tarafından görüntülendi.

    Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga

    ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

    Polis ekiplerinin onlarca polis otosu eşliğinde mahalleye girmesi, kavganın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

    Esenler de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga #1

    Esenler de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga #2

    Esenler de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga #3

    Esenler de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga #4

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