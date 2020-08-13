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- Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga
Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga
Sopa, bıçak, taş ve daha birçok malzemenin kullanıldığı kavgaya, onlarca polis otosu eşliğinde mahalleye giren polis ekipleri müdahale etti.
- İHA
- 13.08.2020 - 13:47
- Güncelleme : 13.08.2020 - 13:47
İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Tuna Mahallesi’nde, mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
Kavgaya mahallede yaşayan onlarca kişi karıştı.
TAŞLAR, SOPALAR HAVADA UÇUŞTU
Kavgaya karışanlar ellerine geçirdikleri bıçak, taş, sopa, demir gibi malzemeler ile birbirlerine saldırdı. Bazı evlerinden çatılarından kiremit yağdı. Vatandaşların meydan savaşını aratmayan kavgası cep telefonları kamerası tarafından görüntülendi.
Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga
ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ
Polis ekiplerinin onlarca polis otosu eşliğinde mahalleye girmesi, kavganın büyüklüğünü gözler önüne serdi.