Girdiği marketi boş bulan şahıs, kasayı bir süre boyunca gözüne kestirdi. Ardından kasanın altındaki çekmeceden 5 bin lira çalan hırsızı, kameralar anbean kayda aldı.

Esenler'in Menderes Mahallesi'nde bulunan markete, şüpheli bir şahıs girdi.

Dükkanın boş olduğunu gören şahıs, kasanın altındaki çekmeceyi inceledi.

Bir süre sonra harekete geçen şüpheli, terddüt etmeden çekmeceyi açıp, 5 bin lira çalarak kaçmaya başladı.

İHA'nın aktarımına göre, hırsızlığı bir süre sonra fark eden market sahipleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

O anlar kamerada

Polis, hırsızlık yapan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. O anlarda kamera kayıttaydı.

Esenler'de marketi boş bulan şahıs 5 bin lira çaldı VİDEO



"Toptancı için ayırdığımız paraya yöneldi"

Mağdur olduklarını ifade eden market sahibi Bekir Yılmaz, “Elemanımız dışarı çıktığında ben ofisteydim. Hırsız kasaya değil de altta bulunan çekmecede toptancı için ayırdığımız paraya yöneliyor.





"Yakın çevremden birinin söylediğini düşünüyorum"

Orayı nerden bulduğunu çözemedik ama yakın çevremden birinin söylediğini düşünüyorum. 5 bin lira para vardı onu alıp gidiyor. Sonradan farkına varıyoruz anlık dalgınlığımıza denk geldi. Bu durum hırsıza davetiye çıkardı." şeklinde konuştu.