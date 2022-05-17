Petrol
115.03
0.69%
Euro
16.69
2.74%
Dolar
15.80
1.68%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
482.384
2.31%
BTXN Coin
14.75
15.41%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Esenler'de marketi boş bulan şahıs 5 bin lira çaldı

    Girdiği marketi boş bulan şahıs, kasayı bir süre boyunca gözüne kestirdi. Ardından kasanın altındaki çekmeceden 5 bin lira çalan hırsızı, kameralar anbean kayda aldı.
    • 17.05.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 17:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenler'de marketi boş bulan şahıs 5 bin lira çaldı

    Esenler'in Menderes Mahallesi'nde bulunan markete, şüpheli bir şahıs girdi.

    Dükkanın boş olduğunu gören şahıs, kasanın altındaki çekmeceyi inceledi.

    Bir süre sonra harekete geçen şüpheli, terddüt etmeden çekmeceyi açıp, 5 bin lira çalarak kaçmaya başladı.

    İHA'nın aktarımına göre, hırsızlığı bir süre sonra fark eden market sahipleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    O anlar kamerada

    Polis, hırsızlık yapan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. O anlarda kamera kayıttaydı.

    Esenler'de marketi boş bulan şahıs 5 bin lira çaldı VİDEO

    "Toptancı için ayırdığımız paraya yöneldi"

    Mağdur olduklarını ifade eden market sahibi Bekir Yılmaz, “Elemanımız dışarı çıktığında ben ofisteydim. Hırsız kasaya değil de altta bulunan çekmecede toptancı için ayırdığımız paraya yöneliyor.

    Esenler de marketi boş bulan şahıs 5 bin lira çaldı #1

    "Yakın çevremden birinin söylediğini düşünüyorum"

    Orayı nerden bulduğunu çözemedik ama yakın çevremden birinin söylediğini düşünüyorum. 5 bin lira para vardı onu alıp gidiyor. Sonradan farkına varıyoruz anlık dalgınlığımıza denk geldi. Bu durum hırsıza davetiye çıkardı." şeklinde konuştu.


    İlginizi Çekebilir

    MSB, Bordo Berelileri paylaştı
    Gündem

    MSB, Bordo Berelileri paylaştı

    Bağcılar'da husumetlisinin aracını yakan şahıs alevleri izledi
    3. Sayfa

    Bağcılar'da husumetlisinin aracını yakan şahıs alevleri izledi

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir