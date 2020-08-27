Altın dolu çantayla evinden çıkan kuyumcu, silahlı ve şok tabancalı 4 kişinin saldırısına uğradı.

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde, kuyumcu olan bir kişi içerisinde 11 kilogram altın bulunan sırt çantasıyla evden çıktı.

Bu sırada, 34 RE 8717 plakalı bir aracın içerisinde bekleyen maskeli, silahlı ve şok tabancalı 4 kişi, telefonla konuşarak yürüyen kuyumcuyu takip etmeye başladı.

DARBEDİP, ALTINLARI ÇALDILAR

Daha sonra araçtan inen soyguncular, kuyumcuyu darbedip altın dolu çantayı alarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Esenler'de maskeli 4 kişi, 11 kilo altını gasbetti VİDEO

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"KOŞTUK AMA YAKALAYAMADIK"

Olaya tanık olan bir vatandaş, soyguncuların kuyumcuyu sokakta beklediğini belirterek, “Soyguncular burada Cengiz abiyi bekliyorlardı. Cengiz abi de yukarıdan aşağıya doğru gelirken araba gaza bastı. Birinin elinde silah, diğerinin elinde şok tabancası vardı. Malı alıp kaçıyorlar, biz peşlerinden koştuk ama yakalayamadık” dedi.