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    Esenler'de motosikleti tek teker kullandı

    Yağışlı havada tek teker üzerinde giden motokurye, trafiği tehlikeye attı.
    • DHA
    • 16.10.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 10:27
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    Esenler'de motosikleti tek teker kullandı

    İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Mehmet Akif İnan Caddesi'nde, internet üzerinden satış yapan firmanın kuryesi, yağmur sonrası kayganlaşan yolda tehlikeli hareketler denedi.

    TEK TEKERE KALKTI, ARKADAŞI KAYDA ALDI

    Kaza riskine aldırış etmeyen kurye, tek teker gösterisi yaptı. O sırada ise yola çıkan bir otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu.

    Kuryenin o anları bir arkadaşı cep telefonu ile görüntüledi.

    Esenler'de motosikleti tek teker kullandı VİDEO

    Esenler de motosikleti tek teker kullandı #1

    Esenler de motosikleti tek teker kullandı #2

    Esenler de motosikleti tek teker kullandı #3

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