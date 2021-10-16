Yağışlı havada tek teker üzerinde giden motokurye, trafiği tehlikeye attı.

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Mehmet Akif İnan Caddesi'nde, internet üzerinden satış yapan firmanın kuryesi, yağmur sonrası kayganlaşan yolda tehlikeli hareketler denedi.

TEK TEKERE KALKTI, ARKADAŞI KAYDA ALDI

Kaza riskine aldırış etmeyen kurye, tek teker gösterisi yaptı. O sırada ise yola çıkan bir otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu.

Kuryenin o anları bir arkadaşı cep telefonu ile görüntüledi.

Esenler'de motosikleti tek teker kullandı VİDEO