Davutpaşa Mahallesi’ndeki bir apartmanın 6’ncı katındaki dairede Ozan Oğuz’un ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 kişi, serbest bırakıldı. Oğuz’un yakınları karara tepki gösterdi.

İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Davutpaşa Mahallesi Melikşah Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatı katında, geçtiğimiz cumartesi günü sabah saatlerinde, 25 yaşındaki Ozan Oğuz ölü bulundu.

İddiaya göre, 6 arkadaş toplandıkları İlkay U.’ya ait evde sabaha kadar eğlendi.

Sabah saatlerinde gelen silah sesleri üzerine eve gelen polis ekipleri, 25 yaşındaki Ozan Oğuz'un başından silahla vurulmuş halde cansız bedeniyle karşılaştı.

Evde yapılan aramada uyuşturucu madde ile hassas terazi bulundu.

Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evde parti yapan 5 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı.

5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Poliste çelişkili ifade veren T.D., B.K., E.T., İ.U. ve B.T. kasten öldürme ve uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla bugün, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

“ÖNCE İNTİHAR DEDİLER, SONRA CİNAYET OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI”

Ozan Oğuz'un amcası Murtaza Oğuz, şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Ben ölen kişinin amcasıyım. Biz buraya geldik, cenazemiz var, ciğerlerimiz yandı. Bu bir evde olmuş. Evde alem yapmışlar, ne yapmışlar, orada vurulmuş. Önce 'intihar' dediler sonra cinayet olduğu ortaya çıktı.

Esenler'de ölü bulunan şahsın yakınları, şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi VİDEO



“BUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

5 kişi alıyorlar, bugün bırakıyorlar. Sayın savcım, sen bu insanlar delil toplanmadan ekstra istemeden, hiçbir şeye bakmadan bu insanları sen nasıl bırakabiliyorsun? Senin adaletin bu mu? Bizim ciğerimiz yanmış. Bu adamlar sonra da geziyorlar buralarda. Biz de gidip böyle bir şey yapmaya kalksak olur mu? Çocuğu vardı, ailesi vardı. 25 yaşında bir delikanlı gitmiş, bir tane çocuğu yetim kalmış. Hassas terazi bulunmuş evde, eroin bulunmuş içtikleri şeyler belli. Hadi intihar diyorlar, intihar etti bu adam, o hassas terazi, uyuşturucudan insan tutar onları araştırır. Sayın savcıdan ben kuşku duyuyorum. Bunun peşini bırakmayacağız.

“HERHANGİ BİR PSİKOLOJİK SORUNU YOKTU”

Başka savcımız bakacak, başka hakim bakacak, inşallah bunlar cezasını verecek. En son üç dört gün önce telefonla konuştum. Ben köyde yaşıyorum. Telefonla ara sıra görüşüyorduk, açıyordu, konuşuyorduk. Herhangi bir psikolojik sorunu yoktu, intihar edecek çocuk da değil."

“İNTİHAR ETMİŞ İSE YANINDAKİLER NEDEN KAÇIYORLAR”

Ozan Oğuz'un akrabası Tuncay Özcan ise şu açıklamalarda bulundu:

“Çocuk benim köylüm aynı zamanda akrabam. Gencecik çocuk. Oradaki ortamlarını tam bilmiyorum lakin burada bir ölüm var. Bir tavuk ölmemiş, sıradan bir yaralama yok burada. Orada o çocuk intihar etmiş ise yanındaki kişiler neden kaçıyorlar? Ve kaçmadan önce polisi neden aramıyor da böyle bir durum var diye. 4 yaşında bir çocuğu var yetim kaldı. Sakin bir çocuktu, kendi halindeydi, kimseye zararı olmayan bir insandı. Böyle bir şey var ise, intihar var ise şayet oradaki kişiler polisi arayacaktı. Savcının 24 saat içinde tekrar delil istemesi lazım, tekrar bunların ifadelerine başvurmak lazım.”