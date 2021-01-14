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    Esenler'de otomobilin elektronik aksamını çalan hırsızlar kamerada

    Park halindeki bir otomobilin camını kırıp içine giren hırsızlar, 1 dakika içinde 65 bin liralık elektronik aksamı çalarak kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 14.01.2021 - 16:24
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 17:07
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    Esenler'de otomobilin elektronik aksamını çalan hırsızlar kamerada

    İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde park halinde duran 500 bin lira değerindeki otomobil, hırsızların hedefi oldu.

    Olay yerine araçla gelen iki hırsız ellerindeki aletle camı kırarken, hırsızlardan biri camdan otomobilin içine girdi.

    60 SANİYEDE 65 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

    Yaklaşık 60 saniyede otomobilin önünde bulunan elektronik aksamları söken hırsızlar araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.

    Otomobilin sahibi Reva Çetin aracından hırsızlık yapıldığını polisin aramasıyla öğrendiklerini söyleyerek, "Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Yakalanmalarını da çok istiyorum. 2-3 kişiler camı kırarak girmişler. 65 bin lira civarında zararım var. Ekran ve konsolları sökmüşler. Şikayetçi olduk" diye konuştu.

    Yaşanan hırsızlık anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenler'de otomobilin elektronik aksamını çalan hırsızlar kamerada ViDEO

    Esenler de otomobilin elektronik aksamını çalan hırsızlar kamerada #1

    Esenler de otomobilin elektronik aksamını çalan hırsızlar kamerada #2

    Esenler de otomobilin elektronik aksamını çalan hırsızlar kamerada #3

    Esenler de otomobilin elektronik aksamını çalan hırsızlar kamerada #4

    Esenler de otomobilin elektronik aksamını çalan hırsızlar kamerada #5

    Esenler de otomobilin elektronik aksamını çalan hırsızlar kamerada #6

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