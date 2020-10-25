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    Esenler’de polisten kaçan şüpheli 5 metre yüksekten atladı

    Uyuşturucu torbaları ile 5 metre yükseklikten atlayıp ayağını kıran şüpheli hastaneye kaldırılırken, otomobilinden de 10 bin lira para çıktı.
    • DHA
    • 25.10.2020 - 14:28
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    Esenler’de polisten kaçan şüpheli 5 metre yüksekten atladı

    İstanbul Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorize yunus timleri akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde asayiş denetimi yaptı.

    Bu sırada E.Ş. arkadaşı H.P. ile 34 AL 5323 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halindeyken, polis ekiplerinin denetim yaptığı gördü ve otomobili durdurup geri geri kaçmaya başladı.

    Otomobilin kaçtığını gören yunus timleri, hemen peşine düştü.

    ÖNCE UYUŞTURUYU SONRA KENDİNİ ATTI

    Yakalanacağını anlayan E.Ş. otomobili durdurup, araçta bulunan uyuşturucu poşetlerini 5 metre yükseklikten aşağıya attı ve ardından kendisi de atladı.

    SOL AYAĞI KIRILDI

    Sol ayağını kıran ve acı içinde yerde kıvranan E.Ş.’nin yardımına yine polisler koştu ve olay yerine hemen sağlık ekipleri istendi.

    Esenler’de polisten kaçan şüpheli 5 metre yüksekten atladı #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Diğer kaçan H.P. de kısa sürede yakalanıp, polis merkezine götürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağı kırılan E.Ş.’yi polis gözetiminde Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

    Esenler’de polisten kaçan şüpheli 5 metre yüksekten atladı #2

    6 KİLO UYUŞTURUCU BULUNDU

    Yaklaşık 6 kilo uyuşturucu maddeye el koyan yunus timleri, otomobilde de yaklaşık 10 bin TL ele geçirdi.

    Esenler’de polisten kaçan şüpheli 5 metre yüksekten atladı #3

    Esenler’de polisten kaçan şüpheli 5 metre yüksekten atladı #4

    Esenler’de polisten kaçan şüpheli 5 metre yüksekten atladı #5

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