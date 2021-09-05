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- Esenler'de rastgele açılan ateşle, park halindeki araçlar kurşunlandı
Esenler'de rastgele açılan ateşle, park halindeki araçlar kurşunlandı
Motosiklet sürücüsüyle otomobildeki şahsın rastgele ateş açmasının ardından bölgedeki park halinde duran araçlar zarar gördü. İki otomobile 5 kurşun isabet etti.
- DHA
- 05.09.2021 - 16:55
Dün gece saatlerinde İstanbul Esenler'deki Oruç Reis Mahallesi 557 Sokak'ta silahlı bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü sokaktan geçerken rasgele ateş açtı.
Kurşunlar park halindeki iki otomobile isabet etti.
OTOMOBİLLERE KURŞUN İSABET ETTİ
Toplam 5 kurşunun isabet ettiği otomobil sahipleri silah kullanarak magandalık yapan kişilerin yakalanmasını istedi.Otomobillere kurşun isabet ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.