Saplantılısı tarafından öldürülen Asiye'nin olay anı anlatıldı

19 yaşındaki Asiye'nin yolu, saplantılısı tarafından kesilince tartışma yaşandı. Genç kızın tartışma sırasında vurularak öldürüldüğü anı ise görgü tanıkları anlattı.

İstanbul Esenler'de yaşanan korkunç olayda, 19 yaşındaki Aiye Atalay isimli genç kız, saplantılı bir şahıs tarafından rahatsız ediliyordu.

Saplantılı şahıs, dün Asiye'nin yolunu kesince, ikili arasında tartışma yaşandı.

DHA'nın aktarımına göre, silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Kurtarmak isteyen kişiye 'git kurtar kendini buradan' dedi

Olayın görgü şahidi Sibel Hastel, "Boğuşma sesleri geldi. İlk başta silah tutukluk yaptı. Ben oyuncak silah sandım. Korkutmaya çalışıyor gibi geldi. Daha sonra kız yere düştü. Zaten o an vurulmuş. Yere düştükten sonra kızın elinde kan gördüm. Kızın önünde bir araba durdu. Kızı kurtarmak istedi. Kız çocuğa 'git kurtar kendini buradan' diye bağırdı. Sonra çocuk geri geldi.





"Çocuk silahla sürekli vurmaya çalışıyordu"

Silahı kafasına dayadı ancak silah ateş etmedi. Daha sonra bir daha geri döndü ve vurdu. Aralarında çok fazla boğuşma olmadı. Zaten sanırım daha önceden tartışıp gelmişler. Daha önce bacağından vurmuş görenler oldu. İtiş kakış oldu. Çocuk silahla sürekli vurmaya çalışıyordu. Biz silahı sonradan fark ettik. Bir anda vurdu zaten. Vurduktan sonra panikledi ve hemen kaçtı." dedi.

"Çok ağır laflar söyleyerek kaçtı"

Mahalle sakini Ayşe Hastel ise, "Kızı öyle görünce çığlık attım. Bağırarak çok ağır laflar söyleyerek kaçtı. Ben de şoktayım bu gece uyku bile uyuyamadım. Çok üzüldüm. Çocuk sürekli etrafta dolanıyordu. Kız yerdeyken 'git' dedi. Bize silahı doğrultacak diye korktuk. Kız 'git' dedikten sonra döndü ve vurdu. Vurduğu gibi kaçtı zaten." şeklinde konuştu.













