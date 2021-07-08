Aralarında husumet olan tarafların sokak ortasındaki kavgası kanlı bitti. Taraflardan biri silahla yaraladığı şahsı yerde tekmeledikten sonra kaçtı.

Esenler ilçesine bağlı Nine Hatun Mahallesi 102’nci Sokak'ta bir araya gelen husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.

Taraflar kısa süre sonra silahlı kavgaya tutuştu.

Şüphelilerden biri, silahla bacağından yaralayıp düşürdüğü şahsı defalarca tekmeledi.

Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde kavga sırasında silahla ateş edildiği ve yaralının yerde tekmelendiği anlar yer aldı.

Esenler’de silahla vurduğu şahsı yerde tekmeledi VİDEO



EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayın tanıklarından Serkan Kurtbaş o anları şu sözlerle anlattı:

“İki kişi sokakta sanırım alacak verecek meselesinden bir kişiyi vurdular. Daha sonra kaçtılar. Biz de hemen gidip, yaralı arkadaşa müdahalede bulunduk. Polis ve sağlık ekipleri gelip, yaralıyı hastaneye kaldırdılar.”