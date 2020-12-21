Esenler’de siyasi parti yöneticisi olduğunu söyleyip kısıtlamayı ihlal etti

Esenler’de siyasi parti yöneticisi olduğunu söyleyip kısıtlamayı ihlal etti

Denetim yapan polis, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerden ilginç cevaplar aldı. Bir vatandaş, siyasi parti yöneticisi olduğunu iddia ederek polisten uzaklaşmaya çalıştı.

İstanbul'un Esenler ilçesi Dörtyol Meydanı başta olmak üzere ilçenin çeşitli kesimlerinde polis ekipleri görevlendirildi.

Görevlendirilen polisler, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda bulunanları durdurarak kimlik ve izin belgeleri olup-olmadığını kontrol etti.

Birlikte yürüyen çifti durduran polis nereye gittiklerini sorunca “Markete” yanıtını aldı. Yanlarında kimliklerinin olmadığını öne süren çift marketlerin hafta içinde olduğu gibi saat 20.00’ye kadar açık olduğunu düşündüklerini alışveriş için çıktıklarını savundu.

HEPSİNİN BİR AÇIKLAMASI VARDI

Durdurulan 17 yaşındaki bir genç kısıtlama kapsamında kapalı olması gereken iş yerini saat 22.00 olmasına rağmen temizlemekten döndüğünü iddia etti.

Esenler’de siyasi parti yöneticisi olduğunu söyleyip kısıtlamayı ihlal etti VİDEO



SİYASİ PARTİ YÖNETİCİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Durdurulan bir kişi “Siyasi parti yöneticisi” olduğunu öne sürerek kimliğini vermeden meydandan uzaklaşmak istedi. Bu kişi kimliğinin otomobilinde olduğunu savunarak uzaklaşmak isterken polis tarafından durduruldu.

KİMLİKSİZ EKMEK ALMAYA GİTTİ

Ekmek almaya gittiği sırada durdurulduğunu öne süren bir kişi polisin kimliğini ısrarla istemesi üzerine eşinden kimliğinin fotoğrafını istetmek zorunda kaldı.

KAPALI KAFEYİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TEMİZLEDİ

Sokağa çıkma kısıtlamasında durdurulan bir genç faaliyetleri tümüyle durdurulan bir kafeden geldiğini söylerken, kendisini görüntüleyen gazeteciye “Beni görüntüleme, kameranı kırdırtma bana” diyerek tepki gösterdi.

4 GENÇ EKMEK ALMAYA ÇIKTI

Aynı evde kaldıklarını söyleyen 4 genç de neden dışarıda oldukları sorulunca ayrı ayrı “Ekmek almaya gidiyorum” iddiasında bulundu. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler için polis memurları ayrı ayrı tutanak tutarak cezai işlem uygulanması için Esenler Kaymakamlığı’na gönderdi.





















