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- Esenler’de siyasi parti yöneticisi olduğunu söyleyip kısıtlamayı ihlal etti
Esenler’de siyasi parti yöneticisi olduğunu söyleyip kısıtlamayı ihlal etti
- DHA
- 21.12.2020 - 09:47
- Güncelleme : 21.12.2020 - 10:04
İstanbul'un Esenler ilçesi Dörtyol Meydanı başta olmak üzere ilçenin çeşitli kesimlerinde polis ekipleri görevlendirildi.
Görevlendirilen polisler, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda bulunanları durdurarak kimlik ve izin belgeleri olup-olmadığını kontrol etti.
Birlikte yürüyen çifti durduran polis nereye gittiklerini sorunca “Markete” yanıtını aldı. Yanlarında kimliklerinin olmadığını öne süren çift marketlerin hafta içinde olduğu gibi saat 20.00’ye kadar açık olduğunu düşündüklerini alışveriş için çıktıklarını savundu.
HEPSİNİN BİR AÇIKLAMASI VARDI
Durdurulan 17 yaşındaki bir genç kısıtlama kapsamında kapalı olması gereken iş yerini saat 22.00 olmasına rağmen temizlemekten döndüğünü iddia etti.
Esenler’de siyasi parti yöneticisi olduğunu söyleyip kısıtlamayı ihlal etti VİDEO
SİYASİ PARTİ YÖNETİCİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Durdurulan bir kişi “Siyasi parti yöneticisi” olduğunu öne sürerek kimliğini vermeden meydandan uzaklaşmak istedi. Bu kişi kimliğinin otomobilinde olduğunu savunarak uzaklaşmak isterken polis tarafından durduruldu.
KİMLİKSİZ EKMEK ALMAYA GİTTİ
Ekmek almaya gittiği sırada durdurulduğunu öne süren bir kişi polisin kimliğini ısrarla istemesi üzerine eşinden kimliğinin fotoğrafını istetmek zorunda kaldı.
KAPALI KAFEYİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TEMİZLEDİ
Sokağa çıkma kısıtlamasında durdurulan bir genç faaliyetleri tümüyle durdurulan bir kafeden geldiğini söylerken, kendisini görüntüleyen gazeteciye “Beni görüntüleme, kameranı kırdırtma bana” diyerek tepki gösterdi.
4 GENÇ EKMEK ALMAYA ÇIKTI
Aynı evde kaldıklarını söyleyen 4 genç de neden dışarıda oldukları sorulunca ayrı ayrı “Ekmek almaya gidiyorum” iddiasında bulundu. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler için polis memurları ayrı ayrı tutanak tutarak cezai işlem uygulanması için Esenler Kaymakamlığı’na gönderdi.