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    Esenler'de su satan çocuğa otomobil çarptı

    Karşıdan karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu yere yığılan çocuğun yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu.
    • İHA
    • 06.09.2020 - 09:57
    • Güncelleme : 06.09.2020 - 09:57
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    Esenler'de su satan çocuğa otomobil çarptı

    İstanbul'un Esenler ilçesinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil, su satmak için yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde baygın şekilde yatan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

    Yaralı çocuk daha sonra hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Esenler'de su satan çocuğa otomobil çarptı VİDEO

    Esenler de su satan çocuğa otomobil çarptı #1

    Esenler de su satan çocuğa otomobil çarptı #2

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