Karşıdan karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu yere yığılan çocuğun yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu.

İstanbul'un Esenler ilçesinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil, su satmak için yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde baygın şekilde yatan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı çocuk daha sonra hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Esenler'de su satan çocuğa otomobil çarptı VİDEO