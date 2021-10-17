Bir taksi şoförü ile otomobil arasında yol verme tartışması çıktı. Taksi şoförü aracından inip otomobilin camını yumrukladı, küfür ve hakaretler yağdırıp otomobili sıkıştırmaya çalıştı.

İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Davutpaşa Mahallesi’nde, bir yemek ve alışveriş sipariş firmasına ait otomobilin sürücüsü ile 34 TJN 84 plakalı taksinin şoförü arasında yol verme tartışması çıktı.

Taksi şoförü, otomobile uzun süre yol vermedi.

Trafik ışıklarına gelindiğinde ise aracından inen taksi şoförü, otomobil sürücüsüne saldırmaya kalktı.

KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTI

Akan trafik ortasında otomobilin kapısını açmaya çalışan taksi şoförü, otomobilin camına yumruk atıp tükürdü.

Sürücüye küfürler yağdıran şoför, diğer sürücülerin kornaları ile tepki göstermesi üzerine aracına döndü.

Esenler’de taksi şoförü, otomobilin camını yumruklayıp yol kesti ViDEO

SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Taksi şoförü, otomobil sürücüsünün peşini bırakmadı.

Seyir halindeyken tartıştığı sürücünün otomobilini kendi aracıyla sıkıştırmaya başladı. Sürücünün önüne geçerek durdurmaya çalışan taksici, başarılı olamayınca uzaklaştı.

“BANA BIÇAK SALLADI”

Otomobil sürücüsü, taksi şoförünün kendisine saldırmaya teşebbüs ettiği ve aracının önünü kesmeye çalıştığı o anları saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Sürücünün çektiği görüntülerde, “Görüyorsunuz, bu adam taksici. Taksici, ışıklarda önümü kesti. Bana bıçak salladı. Şu an peşimden geliyor. Trafikte önümü kesmeye çalışıyor. Beni gasbetmeye mi çalışıyor, anlamadım. Sonuna kadar şikayetçi olacağım. Küfürler, tehditler havada uçuşuyor.” ifadelerini kullandı.