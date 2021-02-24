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    Esenler'de tartışmayı fırsat bilen hırsız aracın içindeki telefonu çaldı

    Esenler'de iki sürücüden biri yaşanan tartışmada aracının kapısını açık bırakınca fırsatçı hırsız tarafından telefonu çaldı.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 03:10
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 03:14
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    Esenler'de tartışmayı fırsat bilen hırsız aracın içindeki telefonu çaldı

    İstanbul'un Esenler ilçesindeki Tekstilkent’te iki sürücü arasında trafik yüzünden tartışma çıkınca bir sürücü diğerine karşılık vermek için aracının kapısını açık bırakarak arabadan uzaklaştı.

    KAPIYI AÇIK GÖRÜNCE FIRSATI DEĞERLENDİRDİ

    Tam bu sırada kapının açık olduğunu gören fırsatçı hırsız, hızlı bir şekilde araç içerisinde telefonu çalarak olay yerinden kaçtı.

    Tartışmanın sonrasında aracına binen sürücü telefonun olmadığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

    Telefonun çalındığını anlayan sürücü, durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerinde güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Esenler'de tartışmayı fırsat bilen hırsız aracın içindeki telefonu çaldı VİDEO

    Esenler de tartışmayı fırsat bilen hırsız aracın içindeki telefonu çaldı #1

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