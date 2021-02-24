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Esenler'de tartışmayı fırsat bilen hırsız aracın içindeki telefonu çaldı

Esenler'de tartışmayı fırsat bilen hırsız aracın içindeki telefonu çaldı

Esenler'de iki sürücüden biri yaşanan tartışmada aracının kapısını açık bırakınca fırsatçı hırsız tarafından telefonu çaldı.