Esenler'de 7 katlı bina yangın: 30 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi

Esenler'de 7 katlı bina yangın: 30 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi

Esenler'de 7 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle 30 kişi mahsur kaldı. 30 kişiyi itfaiye ekipleri tahliye etti.

İstanbul'un Esenler ilçesinde Nine Hatun Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın girişindeki elektrik panosunda yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Bina sakinleri oturdukları apartmanın girişinden dumanların yükseldiğini görünce bir süre panik yaşadı.

Esenler'de 7 katlı bina yangın: 30 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi VİDEO





30 KİŞİYİ İTFAİYE EKİPLERİ TAHLİYE ETTİ

Yangın nedeniyle, binada kalan 30 kişiyi itfaiye ekipleri tahliye etti.

Dumandan etkilenen 6 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Yangın sonucu bina içerisinde ve girişinde hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olay yerinde çok sayıda ambulans hazır bekletildi.

"BİNA GİRİŞİNDE PATLAMA OLUYORDU"

Olayın yaşandığı binanın üçüncü katında oturan Sami Coşkun, yangın nedeniyle binadan 30 kişinin tahliye edildiğini belirterek, "Gece saat 22.00 gibi oldu olay. Biz dışarı çıkmıştık.Binaya girmeye çalıştık.

Bina girişinde patlama oluyordu. Binadan, tahmini 30 kişi tahliye edildi. Yangın sonrası panikleyen 3-5 kişi hastaneye gitti ambulansla. Başka da bir şey yok" dedi.













