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    Esenler'de yol kenarında bekleyen kişiyi dövdüler

    Yol kenarında yürüyen bir kişi, araçtan inen 2 kişi tarafından feci şekilde dövüldü. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 25.06.2020 - 10:26
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    Esenler'de yol kenarında bekleyen kişiyi dövdüler #1

    İstanbul Esenler'de bulunan Tekstilkent'te sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yol kenarında duran bir kişi, araçtan inen iki kişi tarafından feci şekilde dövüldü.

    Fenalaştığı görülen kişiyi yerde tekmeleyen iki kişi, daha sonra araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

    TANIMADIĞI KİŞİLERDEN DAYAK YEDİ

    Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken darbedilen kişi, kendisine saldıran kişileri tanımadığını söyledi.

    Esenler'de yol kenarında bekleyen kişiyi dövdüler İZLE

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Darbedilen kişi polise verdiği bilgide yolda yürürken, bir aracın park ettiğini ve araçtan inen iki kişinin, önünü keserek kendisine saldırmaya başladığını ifade etti.

    Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kişi, kendisine saldıranlardan şikâyetçi oldu.

    Esenler'de yol kenarında bekleyen kişiyi dövdüler #2

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