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    Esenler'de yola çıkan şahsı araç savurdu

    Üst geçidi kullanmak yerine akıcı trafiği tercih eden şahıs, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 09:34
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    Esenler'de yola çıkan şahsı araç savurdu

    Esenler Hal Bağlantı Yolu otogar istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı.

    Yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil ise frene bastıktan yaklaşık 100 metre sonra bariyerlere çarparak  durabildi.

    Polis ekipleri otogar istikametini trafiğe kapattı. Otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Esenler Atışalanı Polis Merkezi’ne götürüldü.

    50 metre ileride üst geçit vardı

    DHA'nın haberine göre; çalışmaların tamamlanmasının ardından adamın cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırılırken yol tekrar trafiğe açıldı. Kazanın meydana geldiği yere 50 metre uzaklıkta yaya üst geçidi olduğu görüldü.

    Esenler’de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı VİDEO

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