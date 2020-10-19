Esenyurt polisi 37 kişiyi okey masasında yakaladı

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayılarak sosyal mesafesiz şekilde okey oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, iki ayrı mekanda yasağı delen 37 kişiye 32 bin liralık ceza kesti.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kahvehaneler ve benzeri yerlerde okey ve kağıt oynanması yasaklanmıştı.

Yasağa rağmen kurallara uyulmaması üzerine İstanbul’un Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri harekete geçti.

İKİ MEKANA BASKIN

Polis ekipleri, biri hemşeriler derneği diğeri kıraathane olmak üzere iki ayrı mekanda denetim yaptı.

Esenyurt yasağa rağmen okey masasında yakalandılar İZLE

HEPSİ CEZA YEDİ

Denetim sırasında, okey oynarken yakalanan ve yasağı delen 37 kişiye, 32 bin liraya yakın idari para cezası yaptırım tutanağı düzenledi.