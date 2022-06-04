Sokak ortasında kavgaya tutuşan çiftlerden biri, görüntülendiklerini anlayınca ortalığı birbirine kattı.

İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde yabancı uyruklu bir çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü.

Görüntülendiklerini fark edince ortalık karıştı

Erkek yanında yürüyen kadına tokat atarken, kadın da eline aldığı taşla karşılık verdi. O anlar ise başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülendiklerini fark eden çift, bu kez şahsın üzerine yürüdü.

DHA'nın haberine göre kadının sevgilisi mahallelinin de sokağa dökülmesiyle darbedildi. Gerginlik bir süre sonra sona erdi.

Esenyurt sokaklarında gergin anlar VİDEO