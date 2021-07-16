Esenyurt’ta 10 dakikada akü, cep telefonu, cüzdan çalan hırsız kamerada

Yaklaşık 10 dakika içerisinde açık kasa kamyonetten akü, hafif ticari araçtan ise 2 cep telefonu ve cüzdan çalan şahsın hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde şüpheli bir şahıs, 10 Temmuz Cumartesi günü saat 04.40 sıralarında bir tatlıcı dükkanının önündeki kamyoneti gözüne kestirdi.

Elindeki malzemeler ile kamyonun aküsünü söken şahıs daha sonra dükkanının önüne gelen hafif ticari aracı fark etti.

Aracın içindeki kişilerin dükkana girmesinin ardından açık olan camdan içeri uzanan şüpheli, 2 cep telefonu ve cüzdanı çalmasının ardından aküyü de alarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Araca geri dönen vatandaşlar, soyulduklarını anlayınca güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kayıtları yanlarına alan şahıslar, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Esenyurt’ta 10 dakikada akü, cep telefonu, cüzdan çalan hırsız ViDEO

“HEPSİ 10 DAKİKA İÇİNDE OLUYOR”

Yaşanan hırsızlığı anlatan bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Yüzü maskeli bir vatandaş geliyor, sağı solu kolaçan ediyor. O sırada bakıyor, kimse yok aşağı çöküyor. Akünün anahtarlarını falan söküyor. Bir 8-9 dakika uğraşıyor burada. Kimsenin olmadığından emin olduktan sonra aracın altına yatıyor. Aküyü söktüğü sırada, bir araba yanaşıyor. Bakıyor arabanın camı açık, içeri uzanıyor. 2 tane cep telefonu, 1 tane de cüzdanı alıp gidiyor. Cüzdanın içinde kredi kartı varmış, 5 bin lira da limiti varmış. Bunlarla beraber aküyü de alıp gidiyor. Saat 05.30 sıralarında da Beylikdüzü'nde bir tekelden bin liralık çekim yapıyor. Hepsi 10 dakika içinde oluyor. 10 dakika içinde akü, cüzdan ve telefonları alıp kayıplara karışıyor.”