Esenyurt'ta 10 kişiye bıçakla saldıran şahıs: Yaptıklarıma pişmanım 10 kişiyi bıçakladıktan sonra gözaltına alınan Abdullah Ören'in eski oturduğu eve giderek ev sahiplerinin kapısını çaldığını, açılmayınca çok sinirlenip bıçaklama olaylarını rastgele gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. İfadesinde ise "pişmanım" dedi.

DHA

İstanbul Esenyurt'ta sokak sokak gezen bir şüpheli, önüne gelen kişilere bıçakla saldırdı.

Biri Suriye uyruklu, biri kadın toplam 10 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan, peşine düşen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kimliği tespit edilerek gözaltına alınan Abdullah Ören, Cinayet Büro Amirliği'ne getirilerek sorgulandı.

Suç kaydı kabarık çıktı

Şüphelinin, daha önceden aralarında yaralamanın da bulunduğu 14 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin, ailesi tarafından istenmediği için bir yıldır sokaklarda yaşadığını söylediği öğrenildi.

"Yaptıklarıma çok pişmanım"

Olay günü daha önceden ailesiyle birlikte yaşadığı eski ev sahibinin evine gittiğini anlatan Abdullah Ören, şu cümleleri kullandı;

Bana kapıyı açmadılar. Bunun üzerine eve taş attım. Çok sinirlenmiştim. Sokaklarda yürürken önüme gelene saldırdım. Tam olarak ne yaptığımı hatırlamıyorum. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım.

Hastanede de olay çıkardı

Öte yandan şüphelinin, 21 Ocak 2023 tarihinde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giderek olay çıkardığı ortaya çıktı.

Olay sırasında bir doktorun odasının camlarını kırarak tahrip eden şüphelinin, doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine polis tarafından gözaltına alındığı belirlendi.

Şüphelinin, mevcutlu olarak çıkarıldığı adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı tespit edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)