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    Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç kamerada

    Esenyurt'ta, 11 yaşındaki kız çocuğu bakkala ekmek almaya gittiği esnada cep telefonu çalındı.
    • DHA
    • 04.01.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 09:42
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    Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç kamerada

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi'nde meydana gelen olaydai 11 yaşındaki Elif Turan, ekmek almak için evinden çıkarak bakkala doğru yürümeye başladı.

    ELİNDEN ALDI

    Bu sırada cep telefonunu elinde tutan kızın arkasından bir kişi yaklaştı. Küçük kızın boş anını bekleyen kişi, Elif'in elinde tuttuğu telefonu alarak kaçmaya başladı.

    Yaşananları gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç kamerada ViDEO

    Esenyurt ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç kamerada #1

    KISA SÜREDE YAKALANDI

    Olay yerine gelen polis ekipleri, sokak üzerinde bulunan dükkanların güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

    Kapkaççı, polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak, polis merkezine götürüldü.

    Esenyurt ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç kamerada #2

    Esenyurt ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç kamerada #3

    Esenyurt ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç kamerada #4

    Esenyurt ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç kamerada #5


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