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- Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç kamerada
Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç kamerada
Esenyurt'ta, 11 yaşındaki kız çocuğu bakkala ekmek almaya gittiği esnada cep telefonu çalındı.
- DHA
- 04.01.2021 - 08:53
- Güncelleme : 04.01.2021 - 09:42
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi'nde meydana gelen olaydai 11 yaşındaki Elif Turan, ekmek almak için evinden çıkarak bakkala doğru yürümeye başladı.
ELİNDEN ALDI
Bu sırada cep telefonunu elinde tutan kızın arkasından bir kişi yaklaştı. Küçük kızın boş anını bekleyen kişi, Elif'in elinde tuttuğu telefonu alarak kaçmaya başladı.
Yaşananları gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç kamerada ViDEO
KISA SÜREDE YAKALANDI
Olay yerine gelen polis ekipleri, sokak üzerinde bulunan dükkanların güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.
Kapkaççı, polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak, polis merkezine götürüldü.