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- Esenyurt’ta 13 yaşındaki kız çocuğu 11’inci kattan düşüp öldü
Esenyurt’ta 13 yaşındaki kız çocuğu 11’inci kattan düşüp öldü
Yabancı uyruklu 13 yaşındaki kız çocuğu, 11’inci kattaki evlerinin penceresinin önünde telefonla oynarken kaldırıma düşerek hayatını kaybetti. Feci olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 04.10.2021 - 09:29
- Güncelleme : 04.10.2021 - 09:53
Dün akşam İstanbul’un Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesi Sivas Kongre Caddesi'nde bulunan bir sitenin 11’inci katındaki evlerinin penceresinin önünde telefonla oynayan 13 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu, saat 22.00 sıralarında kaldırıma düştü.
Kanlar içinde yerde yatan çocuğu görenler, hemen ambulans ve polis ekiplerine haber verdi.
KURTARILAMADI
Olay yerine gelen ambulans ekibi, yerde yatan çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hızla hastaneye kaldırdı.
13 yaşındaki C.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken, olay yeri ekipleri de küçük kızın düştüğü yerde ve evinde incelemelerde bulundu.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.