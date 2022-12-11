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- Esenyurt'ta 15 yaşındaki kız çocuğunun düğününe polis baskını
Esenyurt'ta 15 yaşındaki kız çocuğunun düğününe polis baskını
- 11.12.2022 - 17:18
- Güncelleme : 11.12.2022 - 18:15
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda bugün 15 yaşındaki H.Ç. adlı kız çocuğu ile H.G.'nin düğün töreni vardı.
Telli duvaklı bir şekilde düğün salona gelen yaşı küçük gelin, damatla birlikte pasta kesti, halay çekti.
Polise ihbar edildi
İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün salonuna gitti.
Gelin ve damadın kimliklerine bakan ekipler, kızın 15 yaşında olduğu tespit etti.
Gelin ve damat, aile üyeleri ile birlikte karakola götürülmek istendi.
Aileler polise saldırdı
Ancak tarafların aileleri polise saldırdı.
Arbede yaşanırken, kalabalık güçlükle sakinleştirildi.
Bazıları gözaltına alındı
İHA’nın haberine göre polis, aileden bazı kişileri gözaltına aldı.
Gelin ve damat ise ifadelerin alınması için karakola götürüldü.
Esenyurt'ta 15 yaşındaki kız çocuğunun düğününe polis baskını VİDEO