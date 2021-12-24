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    Esenyurt'ta 15 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

    İstanbul Esenyurt'ta Meryem Yılmaz, parkta yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
    • DHA
    • 24.12.2021 - 23:18
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 23:25
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    Esenyurt'ta 15 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

    Esenyurt İstiklal Mahallesi Kadir Topbaş Parkı'nda yürüyen 31 yaşındaki Meryem Yılmaz kimliği belirsiz erkek tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

    Esenyurt'ta 15 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti VİDEO

    Esenyurt ta 15 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti #1

    Esenyurt ta 15 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti #2

    Esenyurt ta 15 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti #3

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