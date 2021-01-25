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    Esenyurt'ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8'inci katından düşerek öldü

    11 katlı otelin 8’inci katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Otel odasında bulunan biri genç kızın kuzeni 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
    • DHA
    • 25.01.2021 - 08:28
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    Esenyurt'ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8'inci katından düşerek öldü

    17 yaşındaki Z.C., 5 kişi kaldıkları İstanbul’un Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'ndaki 11 katlı otelin 8’inci katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi.

    İncelemenin ardından Z. C.'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Esenyurt ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8 inci katından düşerek öldü #1

    AYNI OTELDE BULUNAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis olay sırasında otelde bulunan biri kuzeni olduğu öğrenilen 2'si kız 4 kişiyi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Esenyurt ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8 inci katından düşerek öldü #2

    Esenyurt ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8 inci katından düşerek öldü #3

    Esenyurt ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8 inci katından düşerek öldü #4

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