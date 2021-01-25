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Esenyurt'ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8'inci katından düşerek öldü

Esenyurt'ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8'inci katından düşerek öldü

11 katlı otelin 8’inci katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Otel odasında bulunan biri genç kızın kuzeni 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.