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- Esenyurt'ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8'inci katından düşerek öldü
Esenyurt'ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8'inci katından düşerek öldü
11 katlı otelin 8’inci katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Otel odasında bulunan biri genç kızın kuzeni 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
- DHA
- 25.01.2021 - 08:28
17 yaşındaki Z.C., 5 kişi kaldıkları İstanbul’un Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'ndaki 11 katlı otelin 8’inci katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi.
İncelemenin ardından Z. C.'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AYNI OTELDE BULUNAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis olay sırasında otelde bulunan biri kuzeni olduğu öğrenilen 2'si kız 4 kişiyi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.