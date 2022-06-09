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    Esenyurt’ta 2 kişi tartıştıkları adamın evini taşladı

    Tartıştıkları kişinin evinin camlarını taşlayan ağabey ve kardeşin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 09.06.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 14:27
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    Esenyurt’ta 2 kişi tartıştıkları adamın evini taşladı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi’nde iki kişi arasında çıkan  sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

    DHA'nın haberine göre; olaya karışan taraflardan biri, apartmanın birinci katındaki dairesine girdi. Diğer kişi ise ağabeyi ile tartıştığı adamın evinin önüne geldi.

    Evin camlarını taşladılar

    Önce küfretmeye başlayan ağabey ve kardeş, daha sonra taşları evin camına atmaya başladı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

    Şikayetçi olmadılar

    İki tarafın da birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt’ta 2 kişi tartıştıkları adamın evini taşladı VİDEO

    Esenyurt’ta 2 kişi tartıştıkları adamın evini taşladı #1

    Esenyurt’ta 2 kişi tartıştıkları adamın evini taşladı #2

    Esenyurt’ta 2 kişi tartıştıkları adamın evini taşladı #3


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