Tartıştıkları kişinin evinin camlarını taşlayan ağabey ve kardeşin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi’nde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre; olaya karışan taraflardan biri, apartmanın birinci katındaki dairesine girdi. Diğer kişi ise ağabeyi ile tartıştığı adamın evinin önüne geldi.

Evin camlarını taşladılar

Önce küfretmeye başlayan ağabey ve kardeş, daha sonra taşları evin camına atmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Şikayetçi olmadılar

İki tarafın da birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta 2 kişi tartıştıkları adamın evini taşladı VİDEO











