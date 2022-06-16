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    Esenyurt’ta 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek öldü

    Esenyurt’ta annesinin sağlık ocağına gitmek için evde tek bıraktığı 2 yaşındaki çocuk, pencereden düşerek hayatını kaybetti.
    • 16.06.2022 - 20:52
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 21:59
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    Esenyurt’ta 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek öldü

    İstanbul Esenyurt'ta Mehterçeşme Mahallesi'nde annesi 2 yaşındaki İ.Y.'yi evde tek bırakarak sağlık ocağına gitti.

    Tek kalan çocuk evin penceresine çıkarak aşağıya doğru sarkmaya başladı.

    Dengesini kaybeden çocuk, pencereden düşerek ağır yaralandı.

    Ağlama sesi duyan esnafların ihbarı üzerin olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk deldi.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından minik çocuk, hastaneye kaldırıldı.

    Acılı anne sinir krizi geçirdi

    Hastanede tedavi altına alınan küçük kız, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

    Acı haberi alarak hastaneye koşan anne ise sinir krizi geçirdi.

    İHA'ya göre yaşanan olayı anlatan Özgür Boğa, “Saat 10.00 gibiydi, ben arabamla buradan geçiyordum. Bir baktım burası çok kalabalıktı. Çocuğu yerde gördük. Bir tane araç yanaştı onunla birlikte hastaneye götürdük. Annesi herhalde sağlık ocağına gitmiş, babası da çalışıyor, kimse yok evde. Çocukta cama çıkıp oynamış herhalde 3. Kattan düşmüş. Onu bulduğumuzda baygındı zaten” diye konuştu.

    Esenyurt’ta 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek öldü VİDEO

    Esenyurt’ta 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek öldü #1

    Esenyurt’ta 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek öldü #2

    Esenyurt’ta 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek öldü #3


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