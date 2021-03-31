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    Esenyurt’ta 200 bin lira çalan hırsız yakalandı

    Esenyurt'ta 200 bin lira çalan hırsız, maskesini indirerek bindiği taksinin kamera görüntülerinden tespit edildi.
    • İHA
    • 31.03.2021 - 11:42
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 12:03
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    Esenyurt’ta 200 bin lira çalan hırsız yakalandı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki eve giren 2 hırsız, ev sakinleri uyurken çelik kasada bulunan 200 bin liraya çalarak kaçtı.

    Sabah durumu fark eden aile, polise haber verdi. Olay üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Dedektifleri çalışmalara başladı.

    TAKSİYE BİNDİĞİ BELİRLENDİ

    Bölgedeki güvenlik kameralarını didik didik inceleyen ekipler, zanlının Doğan Araslı Bulvarı üzerinden taksiye bindiğini tespit etti.

    Esenyurt’ta 200 bin lira çalan hırsız yakalandı VİDEO

    MASKESİNİ İNDİRDİ

    Taksi sürücüsüne ulaşarak kameralarını inceleyen polis ekipleri, araca maskesini çenesine indirerek binen zanlının kimliğini tespit etti.

    Taksi ile Beyoğlu’nda bir adrese gittiği belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

    Esenyurt’ta 200 bin lira çalan hırsız yakalandı #1

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Esenyurt’ta polis merkezine götürülen Metin K., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

    Esenyurt’ta 200 bin lira çalan hırsız yakalandı #2

    Esenyurt’ta 200 bin lira çalan hırsız yakalandı #3

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